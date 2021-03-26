Новруз - древний праздник десятков народов в России

Мусульмане в России с населением почти 25 миллионов человек издавна отмечают Новруз каждый год с приходом весны, и этот древний праздник занимает особое место среди коренных народов России, включая татарин, чеченцев, ингушей, кабардинцев, балкарцев, карачаевцев, черкесов, лезгины, аварцы, осетины, башкиры и иммигрантские племена, такие как иранцы, казахи, киргизы, азербайджанцев, афганцев, таджиков, узбеков и турков.

Этот древний праздник в основном отмечается в мусульманских районах России, включая республики Северного Кавказа и побережья Каспийского моря, Поволжье и Центральный регион. Его отмечают на западе, от Иркутска в Сибири до Мурманска и Норильска в России, а также в Москве, Санкт-Петербурге, на Крымском полуострове и в Алтайском крае.

Учитывая рассредоточенность мусульманского населения в разных частях России и присутствие миллионов мусульманских иммигрантов из таких стран, как Таджикистан, Казахстан и Кыргызстан, можно сделать вывод, что Новруз празднуется в сотнях российских городов.

В этом году Новруз в России, как и другие празднования в стране, был затронут ситуацией с коронавирусом, и было проведено меньше программ, чем в годы до вспышки вируса, которые сопровождались ремеслами и живыми музыкальными шоу.

Вчера Московский совет племен и национальностей провел веб-семинар по случаю Новруза, на котором представители более 10 этнических групп, проживающих в России, выступили со своими музыкальными инструментами, а программа была размещена в Интернете на YouTube.

Посольство Исламской Республики Иран в России в этом году также принимало иранцев, проживающих в Москве, в Исламском центре Москвы, где было проведено торжественное мероприятие и были организованы различные культурные и художественные программы.