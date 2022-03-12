12 мар. 2022 г., 13:02
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Новруз-хани — Древняя традиция населения Мазандерана

Навруз-хани — это пение традиционных новрузских мотивов в честь наступления нового года. Обычно накануне нового иранского года в середине марта исполнители новогодних песен появляются в городах и селах, они посвящают свои стихи Новрузу, весне и наступлению нового года.

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