Новруз-хани — Древняя традиция населения Мазандерана

Навруз-хани — это пение традиционных новрузских мотивов в честь наступления нового года. Обычно накануне нового иранского года в середине марта исполнители новогодних песен появляются в городах и селах, они посвящают свои стихи Новрузу, весне и наступлению нового года.
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