Выставка культуры Новруза состоялась в МИД России

Выставка празднования Новруза была организована Московской ассоциацией иранских студентов при МГИМО (Университет МИД России).

В этой программе члены ассоциации познакомили с иранской культурой и цивилизацией, а также с иранским Новым годом, продемонстрировав изделия ручной работы, «стол Хафтсин и прием».

Выставка, которая продлится до конца этой недели, открылась выступлением научный атташе посольства Ирана в Российской Федерации, на тему «Культура - главный объединитель наций».

На этой церемонии участникам были вручены культурные подарки, в том числе книги под названием «Иран» и «Новруз».