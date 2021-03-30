30 мар. 2021 г., 14:32
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News Code: 84279279
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Выставка культуры Новруза состоялась в МИД России

Выставка культуры Новруза состоялась в МИД России

Тегеран, 30 марта, ИРНА - Ассоциация иранских студентов в Москве организовала выставку культуры Новруза в Государственном университете МИД России, которую приветствовали профессора и студенты этого вуза, а также дипломаты этой страны.

Выставка празднования Новруза была организована Московской ассоциацией иранских студентов при МГИМО (Университет МИД России).

В этой программе члены ассоциации познакомили с иранской культурой и цивилизацией, а также с иранским Новым годом, продемонстрировав изделия ручной работы, «стол Хафтсин и прием».

Выставка, которая продлится до конца этой недели, открылась выступлением научный атташе посольства Ирана в Российской Федерации, на тему «Культура - главный объединитель наций».

На этой церемонии участникам были вручены культурные подарки, в том числе книги под названием «Иран» и «Новруз».

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