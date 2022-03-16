16 мар. 2022 г., 16:37
Journalist ID: 2177
News Code: 84687882
0 Persons
T T

Tags

Сборная Ирана по лыжным гонкам примет участие в международном турнире в Сербии

Сборная Ирана по лыжным гонкам примет участие в международном турнире в Сербии

Тегеран, 16 марта. ИРНА — Мужская сборная Ирана по сноуборду отправилась в Сербию для участия в международном турнире по сноуборду.

Международные соревнования по сноуборду в дисциплинах биг-эйр и слоуп-стайл пройдут 19-20 марта в Сербии.

В составе сборной Ирана в соревнованиях примут участие Али Багерзаде и Хамид Ходсиани. Главный тренером сборной Ирана является Навид Юсефи.

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha