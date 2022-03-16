Сборная Ирана по лыжным гонкам примет участие в международном турнире в Сербии

Международные соревнования по сноуборду в дисциплинах биг-эйр и слоуп-стайл пройдут 19-20 марта в Сербии.
В составе сборной Ирана в соревнованиях примут участие Али Багерзаде и Хамид Ходсиани. Главный тренером сборной Ирана является Навид Юсефи.
Тегеран, 16 марта. ИРНА — Мужская сборная Ирана по сноуборду отправилась в Сербию для участия в международном турнире по сноуборду.
Международные соревнования по сноуборду в дисциплинах биг-эйр и слоуп-стайл пройдут 19-20 марта в Сербии.
В составе сборной Ирана в соревнованиях примут участие Али Багерзаде и Хамид Ходсиани. Главный тренером сборной Ирана является Навид Юсефи.
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