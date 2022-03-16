Сборная Ирана по лыжным гонкам примет участие в международном турнире в Сербии

Тегеран, 27 марта. ИРНА — Исламская Республика Иран входит в десятку лучших стран мира по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом заявил в воскресенье министр здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Бахрам Эйноллахи.