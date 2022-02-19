Знаменосцем Ирана на открытии зимних Паралимпийских игр станет иранка

Голи-Фаллах является единственным представителем Ирана по лыжным гонкам среди слепых на зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине.

Иранке удалось получить знак мужества международного комитета паралимпийских игр 2019 года. Она также присутствовала на зимних играх в Пхёнчхане.

Зимние Паралимпийские игры 4-13 марта пройдет в Пекине с участием 4 спортсмена из Ирана.