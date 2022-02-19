Знаменосцем Ирана на открытии зимних Паралимпийских игр станет иранка

Голи-Фаллах является единственным представителем Ирана по лыжным гонкам среди слепых на зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине.
Иранке удалось получить знак мужества международного комитета паралимпийских игр 2019 года. Она также присутствовала на зимних играх в Пхёнчхане.
Зимние Паралимпийские игры 4-13 марта пройдет в Пекине с участием 4 спортсмена из Ирана.
Тегеран, 19 февраля, ИРНА – Иранская спортсменка Элахе Голи-Фаллах станет знаменосцем на церемонии открытия зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом сообщил Национальный комитет паралимпийских игр Ирана.
Голи-Фаллах является единственным представителем Ирана по лыжным гонкам среди слепых на зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине.
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