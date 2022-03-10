Хатибзаде опроверг необоснованные обвинения ЛАГ в адрес Ирана

Прокомментируя заявление по итогам прошедшей в Каире 157-й сессии регионального сообщества Лига арабских государств (ЛАГ) на министерской уровне, пресс-секретарь МИД Ирана выразил сожаление в связи с продолжением цикла обвинений в адрес Исламской Республики. «Такие бесплодные акты противоречат усилиям этих стран для взаимоотношения и региональной дипломатии с Ираном за последние месяцы», отметил он.
Хатибзаде опроверг неоднократные и необоснованные утверждения о вмешательстве Ирана во внутренние дела со стороны вовлеченных стран с долгой историей эскалации напряженности и разжигания войны, особенно в Йемене и регионах на Западной Азии и Северной Африке.
По его словам, такие заявления препятствуют укреплению отношений Ирана с соседними странами. Он также вновь акцентировал на позиции Тегерана по решению разногласий с сосдеями путем дипломатии.
Говоря об усилиях Исламской Республики по защите территориальной целостности и суверенитета страны, он осудил вмешательство других стран в дело трех иранских островов.
Иранский дипломат назвал защиту ядерных достижений и оборонительных возможностей политикой страны, и заявил о неэффективности таких заявлений на пути развития промышленности мирной атомы Ирана.
Тегеран, 10 марта, ИРНА – Официальный представитель МИД ИРИ Саид Хатибзаде в четверг опроверг повторные и необоснованные обвинения Ирана во вмешательстве во внутренние дела других стран со стороны вовлеченных стран в Йемене и регионе Западной Азии.
Прокомментируя заявление по итогам прошедшей в Каире 157-й сессии регионального сообщества Лига арабских государств (ЛАГ) на министерской уровне, пресс-секретарь МИД Ирана выразил сожаление в связи с продолжением цикла обвинений в адрес Исламской Республики. «Такие бесплодные акты противоречат усилиям этих стран для взаимоотношения и региональной дипломатии с Ираном за последние месяцы», отметил он.
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