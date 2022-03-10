Хатибзаде опроверг необоснованные обвинения ЛАГ в адрес Ирана

Прокомментируя заявление по итогам прошедшей в Каире 157-й сессии регионального сообщества Лига арабских государств (ЛАГ) на министерской уровне, пресс-секретарь МИД Ирана выразил сожаление в связи с продолжением цикла обвинений в адрес Исламской Республики. «Такие бесплодные акты противоречат усилиям этих стран для взаимоотношения и региональной дипломатии с Ираном за последние месяцы», отметил он.

Хатибзаде опроверг неоднократные и необоснованные утверждения о вмешательстве Ирана во внутренние дела со стороны вовлеченных стран с долгой историей эскалации напряженности и разжигания войны, особенно в Йемене и регионах на Западной Азии и Северной Африке.

По его словам, такие заявления препятствуют укреплению отношений Ирана с соседними странами. Он также вновь акцентировал на позиции Тегерана по решению разногласий с сосдеями путем дипломатии.

Говоря об усилиях Исламской Республики по защите территориальной целостности и суверенитета страны, он осудил вмешательство других стран в дело трех иранских островов.

Иранский дипломат назвал защиту ядерных достижений и оборонительных возможностей политикой страны, и заявил о неэффективности таких заявлений на пути развития промышленности мирной атомы Ирана.