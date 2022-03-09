ЕС назвал отмену санкций важной частью ядерной сделки

В заявлении ЕС, поддерживающем участниками союза и Республикой Македонией, Черногорией, Сербией, Албанией, Боснией и Герцеговиной, Исландией, Лихтенштейном, Норвегией, Украиной, Республикой Молдовой, Грузией и Сан-Марино, говорится: «ЕС подтверждает свою твердую приверженность и постоянную поддержку полного и эффективного осуществления СВПД и стремится продолжать работу с международным сообществом для сохранения этого стратегически важного соглашения».

В заявлении отмечается, что ЕС призывает все страны поддерживать реализацию 2231 СБ ООН.

«Европейский союз поддерживает интенсивные дипломатические усилия Совместной комиссии СВПД и контакты Верховного представителя ЕС со всеми соответствующими партнерами для содействия возвращению США к ядерной сделке и возобновлению обязательств США и Ирана в полной мере. Полное выполнение и проверка обязательств в ядерной области позволит международному сообществу получить необходимые гарантии по нераспространению ядерного оружия», говорится в заявлении.

Ссылаясь на односторонний выход США из ядерной сделки в 2018 года и повторное введение санкций, Европейский союз заявил: «Помимо полного выполнения подтвержденных ядерных обязательств Ирана, снятие санкций, связанных с ядерной программой, является важной частью соглашения».

В заявлении утверждалось, что ЕС полностью выполнил свои обязательства, включая отмену санкций по ядерной программе.