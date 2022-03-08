Источник: завершение переговоров по СВПД требует политического решения со стороны США

"Политическое решение всех участников переговоров, в том числе США — это то, что необходимо для завершения переговоров", сказал источник.
По его словам, между Ираном и другими участниками переговоров продолжаются экспертные и неформальные встречи как в двустороннем, так и в многостороннем формате
С 27-го декабря в Вене проходит восьмой раунд переговоров по отмене санкций в отношении Ирана, а также восстановлению СВПД. Участники переговоров участники переговоров уже занимаются доработкой проекта соглашения.
Иранская сторона неоднократно заявляла, что готова к заключению договоренности, однако достижение окончательного соглашения требует политического решения противоположной стороны.
Тегеран, 8 марта. ИРНА — Для завершения переговоров в Вене по иранской ядерной программе необходимо политическое решение всех сторон, в том числе США. Об этом рассказал ИРНА источник, близкий к переговорному процессу.
"Политическое решение всех участников переговоров, в том числе США — это то, что необходимо для завершения переговоров", сказал источник.
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