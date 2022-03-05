Гражданин Ирана погиб при попытке выехать с Харькова

Около города «Новая Водолага» 51-летний иранский гражданин Мохаммад Мохсен Шуштариян погиб от сердечной недостаточности при попытке покинуть Харьков.
Посольство Ирана в Украине выразило соболезнования семье и близким погибшего соотечественника.
24 февраля Россия начала наступление на Украину. Атакам подверглись Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Мариуполь, Краматорск. По состоянию на утро 4 марта в Харьковской области были убили 39 гражданских, ранили 272 человек.
Тегеран, 5 марта, ИРНА – Посольство Исламской Республики Иран в Украине подтвердил сообщения о гибели иранского гражданина в Харькове.
Около города «Новая Водолага» 51-летний иранский гражданин Мохаммад Мохсен Шуштариян погиб от сердечной недостаточности при попытке покинуть Харьков.
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