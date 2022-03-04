Иранская женщина-судья рассудит на чемпионате мира по гребле на каноэ

Чемпионат мира ICF по гребле на каноэ и экстремальному слалому пройдет с 26-го по 31-е июля в Аугсбурге(Германия), на том же канале, где слалом впервые появился на Олимпийских играх ровно 50 лет назад.

Соревнования будут судить судьи из Германии, Бельгии, Испании, Аргентины, Австралии, Чехии, Франции, Греции, Италии, Японии, Нидерландов, Польши, Словакии, США и Великобритании.