Иранская женщина-судья рассудит на чемпионате мира по гребле на каноэ

Чемпионат мира ICF по гребле на каноэ и экстремальному слалому пройдет с 26-го по 31-е июля в Аугсбурге(Германия), на том же канале, где слалом впервые появился на Олимпийских играх ровно 50 лет назад.
Соревнования будут судить судьи из Германии, Бельгии, Испании, Аргентины, Австралии, Чехии, Франции, Греции, Италии, Японии, Нидерландов, Польши, Словакии, США и Великобритании.
Тегеран, 4 марта. ИРНА — Международная федерация каноэ назначила иранскую женщину-судью, замглавы федерации каноэ Ирана Катаюна Ашрафа арбитором чемпионат мира ICF по гребле на каноэ и экстремальному слалому в Аугсбурге.
Чемпионат мира ICF по гребле на каноэ и экстремальному слалому пройдет с 26-го по 31-е июля в Аугсбурге(Германия), на том же канале, где слалом впервые появился на Олимпийских играх ровно 50 лет назад.
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