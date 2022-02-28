28 февр. 2022 г., 17:17
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News Code: 84666643
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Европа не выполняет свои международные обязательства перед беженцами в Иране

Европа не выполняет свои международные обязательства перед беженцами в Иране

Тегеран, 28 февраля. ИРНА — Начальник департамента по делам беженцев Министерства внутренних дел Ирана Садег Резадуст раскритиковал европейские страны за невыполнение своих международных обязательств перед афганскими беженцами в Иране.

Начальник департамента по делам беженцев МВД Ирана в понедельник провел встречу с послом Финляндии в Тегеране Кари Кахилуото.

"За последние 40 лет Иран доказал, что является основным сторонником беженцев и перемещенных лиц и, несмотря на экономические трудности и жесткие санкции, предоставил ценные услуги беженцам и иностранным мигрантам в таких областях, как образование, здравоохранение, лечение, профессиональная деятельность и трудоустройство", сказал Резадуст.

"Исламская Республика Иран призывает европейские страны и международное сообщество, ООН и особенно Финляндию, взять на себя ответственность за выделение дополнительных финансовых ресурсов и оказание всесторонней поддержки правительству Исламской Республики Иран в решении проблем беженцев, проживающих в Иране", подытожил он.

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