Ядерная структура Ирана должна остаться нетронутой, заявил спикер

В интервью ИРНА депутат парламента Ахамд Алирезабейги процитировал слова Галибафа о том, что он сделал эти заявления на закрытом заседании парламента.

По словам Алирезабейги, Галибаф заявил, что многие вопросы и проблемы были решены на переговорах в Вене по снятию санкций против Ирана, но некоторые остались, включая экономические гарантии.

Он сказал, что спикер считает, что Иран должен получить экономическую выгоду от переговоров в Вене и иметь возможность неограниченно продавать нефть, а Центральный банк Ирана должен иметь возможность получить средства.

Кроме того, по словам депутата, Галибаф подчеркнул, что иностранные инвестиции в Иран должны быть разрешены.

Спикер также раскритиковал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) за то, что оно поднимает новые вопросы после того, как Иран решил свои проблемы с ядерным наблюдателем по соглашениям о гарантиях.

По словам Алирезабейги, Галибаф сказал, что эти дела должны быть закрыты, и для этого должны быть существенные гарантии.

Он сказал, что обязательства должны выполняться шаг за шагом, и Исламская Республика Иран настаивает на сохранении своей ядерной структуры.

То, что Иран получает возможность продавать нефть, но теряет свою ядерную структуру, неприемлемо, процитировал депутат слова Галибафа, сказанные во время закрытого заседания.

«Обязательства Ирана и Запада должны быть сбалансированными, рациональными и подтвержденными соответствующими органами», - сказал Галибаф.

Он также подтвердил, что в Вене ничего не завершено.