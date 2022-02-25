Обеспечение безопасности и здоровья граждан Ирана является приоритетом: МИД

В пятницу вечером у министра иностранных дел Хосейна Амир Абдоллахияна состоялся телефонный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

«Мы не будем отступать от наших красных линий на переговорах», — сказал он, имея в виду переговоры об отмене санкций в Вене и обзор последних событий на переговорах.

Касаясь событий на Украине и пребывания иранских граждан в этой стране, Амир Абдоллахиян, выразив надежду на разрешение кризиса политическими средствами, сказал: «Мы пытаемся вернуть иранских граждан в Исламскую Республику Иран через соседние с Украиной страны».

Министр иностранных дел Ирана подчеркнул: «обеспечение безопасности и здоровья граждан Ирана, проживающих на Украине, является нашим серьезным приоритетом, и мы ожидаем, что будут созданы условия для их безопасного выезда».

Объясняя позицию Москвы по украинскому кризису, глава МИД России также раскритиковал подход западных стран и заверил, что Россия прилагает серьезные усилия для защиты жизни людей и граждан зарубежных стран, в том числе Ирана.