Третья иракская международная инвестиционная выставка пройдет в марте

"После окончания конфликта в Ираке в этой стране начался процесс восстановления, поэтому нет сомнений в том, что торговые отношения между двумя странами имеют большой потенциал для расширения и хорошие возможности для иранских бизнесменов, торговцев и производителей на этом рынке", сказал Садр-заде.

"Международная инвестиционная выставка — крупнейшее финансово-экономическое мероприятие Ирака, которое проводится каждый год для привлечения инвесторов в страну", отметил он, добавив, что в нем принимают участие инвесторы из Турции, ОАЭ, Египта, Ирана и Саудовской Аравии.