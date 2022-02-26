Третья иракская международная инвестиционная выставка пройдет в марте

"После окончания конфликта в Ираке в этой стране начался процесс восстановления, поэтому нет сомнений в том, что торговые отношения между двумя странами имеют большой потенциал для расширения и хорошие возможности для иранских бизнесменов, торговцев и производителей на этом рынке", сказал Садр-заде.
"Международная инвестиционная выставка — крупнейшее финансово-экономическое мероприятие Ирака, которое проводится каждый год для привлечения инвесторов в страну", отметил он, добавив, что в нем принимают участие инвесторы из Турции, ОАЭ, Египта, Ирана и Саудовской Аравии.
Тегеран, 26 февраля. ИРНА — С 28-го по 31-е марта в иракской столице Багдаде пройдет третья иранская международная инвестиционная выставка. Об этом сообщил глава оргкомитета выставки Алиреза Садр-заде.
"После окончания конфликта в Ираке в этой стране начался процесс восстановления, поэтому нет сомнений в том, что торговые отношения между двумя странами имеют большой потенциал для расширения и хорошие возможности для иранских бизнесменов, торговцев и производителей на этом рынке", сказал Садр-заде.
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