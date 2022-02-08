В Багдаде стартовал 3-й раунд переговоров о расследовании убийства генерала Сулеймани

"Во вторник в Багдаде состоялся третий раунд переговоров между совместным комитетом Исламской Республики Иран и Республики Ирак по расследованию убийства генерала Касема Сулеймани", говорится в заявлении Высшего судебного совета Ирака.

В нем отмечается, что встреча состоялась для рассмотрения последних следственных мероприятий, предпринятых по делу об убийстве генерала Касема Сулеймани вместе с восемью другими соратниками, и обмена документами между следственными органами двух государств.

Генерал Сулеймани был убит 3 января 2020 года в ходе операции, осуществленной вертолетами США по приказу бывшего прездиент США Дональда Трампа близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.