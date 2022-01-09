Верховный лидер: США продолжают совершать просчеты

Об этом заявлил в воскресенье Верховный лидер исламской революции ятолла Али Хаменеи на встрече с народм Кума по случаю годовщины дня восстания 19 дея 1356 года (10.01.1977) народа Кума. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

"Они (США) считали, что с устранением мученика Сулеймани великое движение, которое он представлял и был его символом исчезнет. Как видите, оно усилилось. В этом году, во вторую годовщину мученической смерти мученика Сулеймани, это великое движение, кто это сделал? Кто это был? Кто может утверждать, что это сделал я? Это было не что иное, как работа божественной силы и руки божественной силы в Иране и в странах за пределами Ирана", сказал лидер.

"В городах Ирана и Ирака были проведены такие масштабные и удивительные похороны мученика Солеймани, и Бог приумножил это. Если бы его тело переправили в Сирию, Ливан или Пакистан, то и там произошло бы то же самое", напомнил аятолла Хаменеи.

"Религиозная честь превращает угрозы в возможности. Навязанная Саддамом Ирану война – один из примеров. США, СССР, НАТО – все объединились в этой международной войне, чтобы нанести поражение Ирану, но религиозная честь народа одержала верх над всеми ними", добавил лидер.

"Одна из задач, которая сегодня активно обсуждается в планах врагов революции и врагов Исламской Республики — это «десенсибилизация» к принципам и основам революции. Народ чувствителен к основным принципам революции, и если кто-то нарушит эти принципы, народ встанет на свою позицию", подчеркнул лиедер.

По словам аятоллы Хаменеи враги исламской революции хотят постепенно снижать эту чувствительность, и это опять же с помощью той же обширной пропаганды в киберпространстве в иностранных СМИ, которая ведется по-разному. "Иногда люди, не очень ценные - ни их слова, ни их мысли - выделяются, а именно эти незначительные и претенциозные люди ставят под сомнение сами основы принципы революции", указал он.

По словам лидера глубокая ненависть и вражда США с Исламской Республикой Иран – следствие революционного и религиозного воззрения народа Ирана в отношении текущих вопросов в стране и мире. "Поэтому империализм и во главе его США выступает против Исламской Республики", указал лидер.