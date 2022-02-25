Вице-президент по политическим вопросам: США разрабатывают новые меры безопасности в разных частях мира

Мохаммад Джамшиди, ссылаясь на вчерашний телефонный разговор между президентами Исламской Республики Иран и России, сказал, что в центре внимания переговоров Раиси и Путина были ядерные переговоры и последующая реализация двусторонних договоренностей во время визита президента в Москву.

Идут различные переговоры между Исламской Республикой Иран и разными странами, например, переговоры с Президентом Франции, которые состоялись в последние дни, а переговоры с Путиным были запланированы около 5 дней назад, а те, кто знаком с дипломатической средой, знают, что согласование дипломатических переговоров, особенно между президентами, занимает много времени и не происходит в один и тот же день или в одно и то же время», - сказал он.

Одним из вопросов, поднятых Путиным в телефонном разговоре с Раиси вчера вечером, Вице-президент назвал события в Восточной Европе и на Украине и разъяснил официальную позицию Исламской Республики по этому поводу. «Заявленная политика и действия правительства Исламской Республики Иран заключаются в максимальном взаимодействии со всеми странами мира», - отметил он.

«За последние 6 месяцев правительство смогло наглядно показать, что оно проводит интерактивную политику со всеми странами, за этот период Президент совершил четыре поездки в зарубежные страны и было заключено несколько договоренностей по укреплению экономического потенциала страны и установить инфраструктурные связи между Ираном и разными странами», - пояснил он.

Подчеркнув, что Исламская Республика Иран стремится к максимальному взаимодействию со всеми странами мира, он также отметил, что «мы полностью осведомлены о безопасности и стратегических событиях, происходящих в регионе и прилегающих районах и других частях мира.

Джамшиди, в качестве примера отметил, что вопросы, связанные с Кавказом, которые приближались к критическим точкам, решались при активной роли Ирана и некоторых других стран, и что события в Афганистане были очень важным геополитическим событием со времен правительства 13-го созыва.

«То, что происходит на Украине, — это изменение, происходящее на Украине, — сказал он, — оно имеет геополитические корни и корни идентичности».

Далее вице-президент по политическим вопросам сообщил, что американцы разрабатывают новые планы обеспечения безопасности в различных частях Западной Азии и Персидского залива, а также в Восточной Азии и Европе. «То, что происходит на Украине, — это, по сути, переход, имеющий геополитические и идентичные корни», - добавил он.

«После Второй мировой войны и холодной войны НАТО стремилось противостоять Советскому Союзу с целью создания военного единства западных стран с центром в США, а после распада СССР и Варшавского договора НАТО продолжала существовать», -продолжил он.

«Утверждая, что она стремится к безопасности западных стран, НАТО за последние 30 лет развивалась в различных регионах и, вопреки своим обязательствам в области безопасности перед Россией, разработала пять этапов военного развития в Европе и даже в Персидском заливе в поисках новых партнерских отношений. А сегодня говорят о присутствии НАТО в Восточной Азии для сдерживания Китая», - заявил он.

«Озабоченность россиян безопасностью вполне понятна нам и тем, кто знаком с международными отношениями, — сказал он, «мы подчеркивали, что решение этой проблемы — это дипломатия и диалог, а между тем необходимо уважать интересы людей, жизни и имущество гражданских лиц», - заключил он.