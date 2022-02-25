Украинское правительство должно рассмотреть вопрос о безопасном выезде граждан Ирана

Во время встречи с послом Украины в Тегеране Алиреза Хахихиян подчеркнул необходимость обеспечения безопасности граждан Ирана и студентов, проживающих в Украине, дипломатов и посольства Исламской Республики Иран в Киеве.

Генеральный директор Евразийского МИДа, заявив, что «мы обеспокоены безопасностью и здоровьем всех граждан Ирана, напомнила, что правительство должно принять все необходимые меры в связи с этим, в том числе обеспечить безопасный выезд иранских граждан из страны».

Хахихиян потребовал, чтобы с учетом закрытого воздушного пространства Украины граждане Ирана могли покинуть сухопутную границу соседних стран, в том числе Польши.

Посол Украины Сергей Бурдылак также заверил, что его правительство примет все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан Ирана и, по возможности, их вывода с Украины.