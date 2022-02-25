Россия объявила, что уничтожены 118 украинских военных баз

После утреннего нападения российских войск на Украину в четверг утром война идет второй день, и по мере того, как война продолжается, продолжается поток глобальных реакций на это событие с дипломатическим давлением, международными угрозами и санкциями.
Вчера рано утром президент России Владимир Путин официально объявил о проведении «специальной военной операции» против Украины.
Россия заявила, что ее операция на Украине — это не начало войны, а попытка предотвратить мировую войну.
Но многие страны мира, в том числе Европа и США, немедленно осудили действия России как войну против Украины и начали удваивать свое дипломатическое и экономическое давление на Россию.
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