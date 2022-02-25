25 февр. 2022 г., 14:10
Journalist ID: 2388
News Code: 84662557
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Россия объявила, что уничтожены 118 украинских военных баз

Россия объявила, что уничтожены 118 украинских военных баз

Тегеран, 25 февраля, ИРНА - В заявлении официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова говорится, что с начала российской военной операции на Украине было уничтожено 118 военных баз, в том числе 11 авиабаз и военных аэропортов.

После утреннего нападения российских войск на Украину в четверг утром война идет второй день, и по мере того, как война продолжается, продолжается поток глобальных реакций на это событие с дипломатическим давлением, международными угрозами и санкциями.

Вчера рано утром президент России Владимир Путин официально объявил о проведении «специальной военной операции» против Украины.

Россия заявила, что ее операция на Украине — это не начало войны, а попытка предотвратить мировую войну.

Но многие страны мира, в том числе Европа и США, немедленно осудили действия России как войну против Украины и начали удваивать свое дипломатическое и экономическое давление на Россию.

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