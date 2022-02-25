Россия объявила, что уничтожены 118 украинских военных баз

После утреннего нападения российских войск на Украину в четверг утром война идет второй день, и по мере того, как война продолжается, продолжается поток глобальных реакций на это событие с дипломатическим давлением, международными угрозами и санкциями.

Вчера рано утром президент России Владимир Путин официально объявил о проведении «специальной военной операции» против Украины.

Россия заявила, что ее операция на Украине — это не начало войны, а попытка предотвратить мировую войну.

Но многие страны мира, в том числе Европа и США, немедленно осудили действия России как войну против Украины и начали удваивать свое дипломатическое и экономическое давление на Россию.