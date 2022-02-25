Амир Абдоллахиян и его венгерский коллега провели телефонный разговор

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейн Амир Абдоллахиян и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обсудили украинский кризис и сотрудничество в содействии возвращению проживающих на Украине иранцев в страну.

В телефонном разговоре Амир Абдоллахиян выразил обеспокоенность предыдущими действиями НАТО по созданию кризиса в восточноевропейском регионе и подчеркнул свою поддержку политического решения украинского кризиса.

На этом основании министр иностранных дел Исламской Республики Иран призвал венгерские власти оказать гуманитарную помощь для облегчения перемещения иранцев, проживающих на Украине, через их территорию.

«Граждане Ирана, в том числе студенты, семьи дипломатов и другие иранцы, проживающие на Украине, хотят переехать через польско-венгерскую границу, чтобы вернуться в страну», - сказал Амир Абдоллахиян.

Министр иностранных дел Венгрии также подчеркнул, что его страна приложит все усилия для обеспечения перемещения иранских граждан через территорию Венгрии и необходимые инструкции для приема иранцев без визы на территорию Венгрии и предоставления немедленных условий для их возвращения в страну.

Министр иностранных дел Венгрии также выразил серьезную озабоченность по поводу начала военных действий и признал необходимость использования политических и дипломатических решений и выразил надежду, что масштабы кризиса будут урегулированы и поставлены под контроль как можно скорее.