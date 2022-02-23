23 февр. 2022 г., 16:58
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News Code: 84660869
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Побит 25-летний рекорд транзита грузов через железнодорожную границу Сарахс

Побит 25-летний рекорд транзита грузов через железнодорожную границу Сарахс

Тегеран, 23 февраля, ИРНА - Генеральный директор Хорасанской железной дороги Мостафа Насири сказал, что зарегистрировав в этом году перемещение одного миллиона 379 тысяч тонн грузов от железнодорожной границы Сарахс с Туркменистаном, был побит 25-летний рекорд транзита грузов через эту международную границу.

«Через Сарахский железнодорожный погранпереход за 11 месяцев текущего года перевезено такое количество транзитных грузов – более 22 тысяч вагонов, что в 4,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», - отметил он.

По его словам, «Сарахский международный железнодорожный вокзал является крупнейшей железнодорожной границей страны, на которую приходится 79% транзита грузов».

«Транзитные грузы Сарахской железной дороги в основном ввозятся из стран Центральной Азии и вывозятся с границы Бендер-Аббаса, и в большинстве из них содержится сера массой 1 310 000 тонн, что в 4,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», - заявил он.

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