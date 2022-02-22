22 февр. 2022 г., 22:17
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News Code: 84659753
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Тегеран и Мапуту обсудили перспективы укрепления двусторонних связей

Тегеран и Мапуту обсудили перспективы укрепления двусторонних связей

Тегеран, 22 февраля. ИРНА — Президент Ирана Эбрагим Раиси на встрече со своим мозамбикским коллегой Филипе Ньюси во вторник призвал к укреплению взаимодействия между Тегераном Мапуту.

На встрече с президентом Мозамбика во вторник на полях 6-го саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Дохе, президент Раиси заявил, что Иран готов расширять торгово-экономическое сотрудничество с африканскими государствами, особенно с Мозамбиком, и обмениваться опытом и техническими ноу-хау с этими странами.

Отметив, что после победы Исламской революции у Исламской Республики Иран всегда были хорошие отношения с африканскими государствами, президент Раиси отметил, что поручит министру иностранных дел Ирана как можно скорее подготовит заседание совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, чтобы ускорить расширение взаимодействия между двумя странами.

Филипе Ньюси, со своей стороны, призвал расширять отношения своей страны с Исламской Республикой Иран в различных областях.

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