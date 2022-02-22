Тегеран и Мапуту обсудили перспективы укрепления двусторонних связей

На встрече с президентом Мозамбика во вторник на полях 6-го саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Дохе, президент Раиси заявил, что Иран готов расширять торгово-экономическое сотрудничество с африканскими государствами, особенно с Мозамбиком, и обмениваться опытом и техническими ноу-хау с этими странами.

Отметив, что после победы Исламской революции у Исламской Республики Иран всегда были хорошие отношения с африканскими государствами, президент Раиси отметил, что поручит министру иностранных дел Ирана как можно скорее подготовит заседание совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, чтобы ускорить расширение взаимодействия между двумя странами.

Филипе Ньюси, со своей стороны, призвал расширять отношения своей страны с Исламской Республикой Иран в различных областях.