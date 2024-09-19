19 сент. 2024 г., 12:14
??????? ID: 85601515
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1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Путин согласился на подписание всеобъемлющего стратегического соглашения между Ираном и Россией

19 сент. 2024 г., 12:14
??????? ID: 85601515
Путин согласился на подписание всеобъемлющего стратегического соглашения между Ираном и Россией

Тегеран, 19 сентября, ИРНА - Президент России принял предложение Министерства иностранных дел страны о подписании соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном.

Приказ Владимира Путина был опубликован несколько часов назад на официальном портале правовой информации России.

В этом документе он принял предложение Министерства иностранных дел России, согласованное с заинтересованными федеральными органами и организациями, о подписании соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран.

Президент России в этом документе дал высшее одобрение на подписание этого соглашения.

В этом документе не указаны детали, связанные с проектом соглашения.

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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