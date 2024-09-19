Путин согласился на подписание всеобъемлющего стратегического соглашения между Ираном и Россией

Приказ Владимира Путина был опубликован несколько часов назад на официальном портале правовой информации России.

В этом документе он принял предложение Министерства иностранных дел России, согласованное с заинтересованными федеральными органами и организациями, о подписании соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран.

Президент России в этом документе дал высшее одобрение на подписание этого соглашения.

В этом документе не указаны детали, связанные с проектом соглашения.