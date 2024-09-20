ABC: Израиль причастен к производству взорванных пейджеров в Ливане

Источники ABC также сообщили, что Израиль причастен к производству устройств связи, которые сдетонировали в разных районах Ливана. По данным источников, Израиль на протяжении 15 лет планировал операцию по подрыву пейджеров на ливанской территории.

По словам собеседника телеканала, в подготовке участвовали подставные компании, связанные с офицерами израильской разведки. Эти фирмы служили прикрытием для настоящего производителя пейджеров. При этом некоторые сотрудники этих предприятий даже не были в курсе, на кого они в действительности работают.

источники сообщили телекналу, что в пейджеры было заложено от одной до двух унций (от 23,3 до 56,6 граммов) взрывчатки и взрывателя, вызывающего взрыв.