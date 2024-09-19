19 сент. 2024 г., 14:12
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Иран решительно осудил террористический акт сионистского режима в Ливане

19 сент. 2024 г., 14:12
??????? ID: 85601652
Иран решительно осудил террористический акт сионистского режима в Ливане

Тегеран, 19 сентября, ИРНА – Официальный представитель Министерства иностранных дел назвал террористический акт сионистского режима в Ливане, целью которого были ливанские граждане путем взрыва систем связи, образцом геноцида и решительно осудил его.

Насер Канани в ночь на вторник заявил: "Террористическая операция сегодня в Ливане является продолжением комбинированных операций сионистского режима и его наемников и противоречит всем этическим и гуманитарным принципам, международному праву, особенно гуманитарному международному праву, и подлежит международному уголовному преследованию, судебному разбирательству и наказанию".

Пресс-секретарь МИД добавил: "Этот комбинированный террористический акт, который фактически является попыткой совершить массовое убийство, еще раз наглядно демонстрирует, что сионистский режим, помимо совершения военных преступлений и геноцида против палестинского народа, поставил под серьезную угрозу региональный и международный мир и безопасность".

Он подчеркнул, что противодействие террористическим актам против режима и исходящим от него угрозам является очевидной необходимостью, и мировому сообществу необходимо незамедлительно предпринять шаги по противодействию безнаказанности преступных сионистских властей.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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