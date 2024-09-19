Иран решительно осудил террористический акт сионистского режима в Ливане

Насер Канани в ночь на вторник заявил: "Террористическая операция сегодня в Ливане является продолжением комбинированных операций сионистского режима и его наемников и противоречит всем этическим и гуманитарным принципам, международному праву, особенно гуманитарному международному праву, и подлежит международному уголовному преследованию, судебному разбирательству и наказанию".

Пресс-секретарь МИД добавил: "Этот комбинированный террористический акт, который фактически является попыткой совершить массовое убийство, еще раз наглядно демонстрирует, что сионистский режим, помимо совершения военных преступлений и геноцида против палестинского народа, поставил под серьезную угрозу региональный и международный мир и безопасность".

Он подчеркнул, что противодействие террористическим актам против режима и исходящим от него угрозам является очевидной необходимостью, и мировому сообществу необходимо незамедлительно предпринять шаги по противодействию безнаказанности преступных сионистских властей.