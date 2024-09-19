19 сент. 2024 г., 15:59
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Министры юстиции Ирана и России встретились на полях встречи БРИКС

19 сент. 2024 г., 15:59
??????? ID: 85601727
Министры юстиции Ирана и России встретились на полях встречи БРИКС

Тегеран, 19 сентября, ИРНА - В кулуарах встречи министров юстиции БРИКС в Москве Амин Хосейн Рахими, министр юстиции Исламской Республики Иран, встретился и провел переговоры с Константином Чуйченко, министром юстиции Российской Федерации.

Рахими на этой встрече, отметив повышение статуса и влияния БРИКС на международной арене, сказал, что способность БРИКС влиять на международную арену с учетом вхождения новых членов изменилась и может придать дополнительный импульс многосторонности в международной среде.

Министр юстиции считает, что укрепление правовых и судебных связей между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией является основой для развития отношений между двумя странами в других областях взаимодействия, особенно в сфере экономического сотрудничества.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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