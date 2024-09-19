Министры юстиции Ирана и России встретились на полях встречи БРИКС

Рахими на этой встрече, отметив повышение статуса и влияния БРИКС на международной арене, сказал, что способность БРИКС влиять на международную арену с учетом вхождения новых членов изменилась и может придать дополнительный импульс многосторонности в международной среде.

Министр юстиции считает, что укрепление правовых и судебных связей между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией является основой для развития отношений между двумя странами в других областях взаимодействия, особенно в сфере экономического сотрудничества.