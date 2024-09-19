Хезболла: Израиль понесет тяжелую расплату за свое преступление

Согласно сообщению телеканала Аль-Манар, ливанское Исламское сопротивление - Хезболла - в своем утреннем заявлении в среду сообщило: «преступный враг понесет тяжелую расплату за свое преступление во вторник в Ливане».

В заявлении говорится: «это преступление удвоит нашу решимость идти по пути джихада».

Ливанское Исламское сопротивление, выразив соболезнования семьям погибших и попросив скорейшего исцеления пострадавших от преступления во вторник сионистского режима через подрыв средств связи (пейджеров) в Ливане, подчеркнуло: «мы, как и в прошлые дни, продолжим операции по поддержке Газы и ее сопротивления, а также по защите Ливана, его народа и его суверенитета. Этот путь продолжается, и помимо тяжелого счета, который преступный враг заплатит за резню во вторник против нашей нации и наших моджахедов».