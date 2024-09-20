Верховный лидер согласился с предложением о помиловании около трех тыс. заключённых

По случаю дня рождения пророка Мохаммада и имама Джафара Садига Верховный лидер Исламской революции, Аятолла Хаменеи выразил согласие с предложением о помиловании, или сокращении срока, или изменении наказания 2870 заключенным, осужденным общими, революционными и экономическими судами, а также государственными судебными органами и военным трибуналом вооруженных сил.

Глава судебной власти страны Голам Хоссейн Мохсени Эжеи по случаю дня рождения пророка Мохаммада и имама Джафара Садига представил Верховному Лидеру революции прошение о помиловании, или сокращении срока, или изменении наказания 2870 заключенным, которые отвечают всем необходимым требованиям и условиям комиссии по амнистии и помилованию.