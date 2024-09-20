20 сент. 2024 г., 12:40
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Новости ID: 85602149
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Верховный лидер согласился с предложением о помиловании около трех тыс. заключённых

20 сент. 2024 г., 12:40
Новости ID: 85602149
Верховный лидер согласился с предложением о помиловании около трех тыс. заключённых

Тегеран, 20 сентября. ИРНА — Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи помиловал и сократил сроки заключения около 3000 осужденных по случаю дня рождения пророка Мохаммада.

По случаю дня рождения пророка Мохаммада и имама Джафара Садига Верховный лидер Исламской революции, Аятолла Хаменеи выразил согласие с предложением о помиловании, или сокращении срока, или изменении наказания 2870 заключенным, осужденным общими, революционными и экономическими судами, а также государственными судебными органами и военным трибуналом вооруженных сил.  

Глава судебной власти страны Голам Хоссейн Мохсени Эжеи по случаю дня рождения пророка Мохаммада и имама Джафара Садига представил Верховному Лидеру революции прошение о помиловании, или сокращении срока, или изменении наказания 2870 заключенным, которые отвечают всем необходимым требованиям и условиям комиссии по амнистии и помилованию.

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