Командующий КСИР: Израиль ждет «сокрушительный ответ» за теракты в Ливане

В своем письме главе «Хезболлы» генерал-майор Салами осудил «террористическое преступление оккупационного режима, которое привело к мученичеству и массовым ранениям любимых ливанских граждан и бойцов «Хезболлы».

«Я заявляю, что такие террористические акты, которые, несомненно, являются следствием отчаяния и последовательных неудач сионистского режима, вскоре встретят сокрушительный ответ со стороны фронта сопротивления, и мы станем свидетелями полного уничтожения этого жестокого и преступного режима», — сказал он.

Генерал Салами похвалил Насраллу и бойцов сопротивления «Хезболлы», а также ливанскую нацию за поддержку палестинцев в их борьбе против израильской оккупации.

«Всемогущий Бог даровал это особое благословение Вашему Превосходительству, бойцам сопротивления и великому народу Ливана, чтобы Вы вышли на поле боя с телом, душой и душой Ваших близких без малейшего промедления, чтобы защитить угнетенных Палестины, особенно великих мужчин и женщин Газы, и превратить место позорного и зверского преступления позорных сионистов в благоухающий цветник сопротивления, успеха и победы достойных людей Бога», — написал он.

Генерал Салами коснулся операций Хезболлы за последний год, особенно операции «День Арбаин» в прошлом месяце в ответ на убийство Израилем высшего военного командира Фуада Шукра, заявив, что они потрясли безопасность, разведку и военные базы «предательского и узурпаторского режима».