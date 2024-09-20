20 сент. 2024 г., 09:46
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Командующий КСИР: Израиль ждет «сокрушительный ответ» за теракты в Ливане

20 сент. 2024 г., 09:46
??????? ID: 85602048
Командующий КСИР: Израиль ждет «сокрушительный ответ» за теракты в Ливане

Тегеран, 20 сентября. ИРНА — Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салами в своем послании главе «Хезболлы» Хасану Насралле подчеркнул, что Израиль столкнется с «сокрушительным ответом со стороны оси сопротивления» за свои акты террора в Ливане, которые являются результатом отчаяния режима.

В своем письме главе «Хезболлы» генерал-майор Салами осудил «террористическое преступление оккупационного режима, которое привело к мученичеству и массовым ранениям любимых ливанских граждан и бойцов «Хезболлы».

«Я заявляю, что такие террористические акты, которые, несомненно, являются следствием отчаяния и последовательных неудач сионистского режима, вскоре встретят сокрушительный ответ со стороны фронта сопротивления, и мы станем свидетелями полного уничтожения этого жестокого и преступного режима», — сказал он.

Генерал Салами похвалил Насраллу и бойцов сопротивления «Хезболлы», а также ливанскую нацию за поддержку палестинцев в их борьбе против израильской оккупации.

«Всемогущий Бог даровал это особое благословение Вашему Превосходительству, бойцам сопротивления и великому народу Ливана, чтобы Вы вышли на поле боя с телом, душой и душой Ваших близких без малейшего промедления, чтобы защитить угнетенных Палестины, особенно великих мужчин и женщин Газы, и превратить место позорного и зверского преступления позорных сионистов в благоухающий цветник сопротивления, успеха и победы достойных людей Бога», — написал он.

Генерал Салами коснулся операций Хезболлы за последний год, особенно операции «День Арбаин» в прошлом месяце в ответ на убийство Израилем высшего военного командира Фуада Шукра, заявив, что они потрясли безопасность, разведку и военные базы «предательского и узурпаторского режима».

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