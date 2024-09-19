Хасан Насралла: Сионистский режим понесете тяжелую расплату

Сейед Хасан Насралла в начале своего выступления накануне годовщины операции "Буря Аль-Акса" поздравил и выразил соболезнования семьям погибших в недавней террористической операции в Ливане и павшим на пути к Аль-Кудсу на юге Ливана. Он также попросил скорого выздоровления для всех раненых и терпения и стойкости.

Сейед Хасан Насралла сказал: "То, что побудило меня сегодня выступить, - это события, произошедшие за последние два дня, которые требуют анализа, оценки и принятия позиции".

Он поблагодарил правительство Ливана, министерство здравоохранения, больницы, медицинские и оздоровительные центры, врачей и медсестер.

Сейед Хасан Насралла также подчеркнул: "Мы благодарим все страны, которые быстро пришли на помощь Ливану, в том числе Ирак, Исламскую Республику Иран, Сирийскую Арабскую Республику и другие государства, которые связывались с ливанским правительством и предлагали помощь".

Он сказал: "То, что произошло во вторник, - это то, что враг нацелился на пейджеровые устройства и одновременно взорвал их, что является нарушением всех правил, законов и красных линий, и враг не придавал значения ни человечности, ни морали. Враг злоупотребил гражданским средством, которым пользуются многие слои общества, и в среду снова взорвал беспроводные устройства, не обращая внимания на то, в чьем владении они находятся, в результате чего десятки детей, женщин и гражданских лиц были убиты".

Генеральный секретарь "Хезболла" подчеркнул: "Враг полагал, что пейджеровые устройства, число которых превышает четыре тысячи, распределены между братьями и сестрами "Хезболла", и таким образом враг намеревался убить четыре тысячи человек за одну минуту. На следующий день враг также намеревался убить тысячи людей, и таким образом враг хотел за два дня убить как минимум пять тысяч человек за две минуты".

Он добавил: "Мы называем эти два дня вторничной и среднечетвергской резней. Милость и доброта Всевышнего отвратили великое бедствие, поскольку многие из этих травм были поверхностными, некоторые пейджеры были выключены, а некоторые еще не распределены. Благодаря милости Всевышнего и искренним, бескорыстным усилиям человека, а также присутствию различных групп людей, большая часть целей врага не была достигнута".

Обращаясь к сионистам, он сказал: "Вы понесете тяжелую расплату и справедливое возмездие. Вы заплатите за это в таких местах, о которых вы даже не задумываетесь".