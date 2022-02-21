21 февр. 2022 г., 23:17
Journalist ID: 2388
News Code: 84658454
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Авиакомпании сокращают рейсы на Украину

Авиакомпании сокращают рейсы на Украину

Тегеран, 21 февраля, ИРНА - Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков объявил в понедельник, что 10 авиакомпаний сокращают свои регулярные рейсы на Украине из-за эскалации напряженности в отношениях с Россией.

Он также подчеркнул, что воздушные коридоры Украины по-прежнему открыты, а полеты в восточноевропейскую страну безопасны.

Lufthansa объявила о приостановке полетов на Украину с понедельника. Ранее KLM объявила о приостановке полетов на Украину.

Авиакомпании также приостановили свои еженедельные рейсы на Украину, а Air France решила отменить во вторник рейсы между Парижем и Киевом в качестве меры предосторожности из-за эскалации напряженности в отношениях между Россией и Украиной.

«Основная причина отмены рейсов некоторых иностранных компаний просто связана со строгим описанием ситуации и не имеет ничего общего с реальными изменениями в безопасности полетов», — заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

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