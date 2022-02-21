Авиакомпании сокращают рейсы на Украину

Он также подчеркнул, что воздушные коридоры Украины по-прежнему открыты, а полеты в восточноевропейскую страну безопасны.

Lufthansa объявила о приостановке полетов на Украину с понедельника. Ранее KLM объявила о приостановке полетов на Украину.

Авиакомпании также приостановили свои еженедельные рейсы на Украину, а Air France решила отменить во вторник рейсы между Парижем и Киевом в качестве меры предосторожности из-за эскалации напряженности в отношениях между Россией и Украиной.

«Основная причина отмены рейсов некоторых иностранных компаний просто связана со строгим описанием ситуации и не имеет ничего общего с реальными изменениями в безопасности полетов», — заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.