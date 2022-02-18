18 февр. 2022 г., 14:04
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News Code: 84654325
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Байден организует встречу с главами ЕС, чтобы обсудить Украину

Байден организует встречу с главами ЕС, чтобы обсудить Украину

Москва, 18 февраля — Офис премьер-министра Канада Джастина Трюдо сообщил, что тот в пятницу будет участвовать в организованной президентом США Джо Байденом встрече с главами стран ЕС и НАТО для обсуждения Украины, передает РИА Новости.

"Премьер-министр примет участие во встрече, организованной президентом США Джо Байденом с лидерами Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии и Великобритании, Европейского Союза и НАТО, чтобы обсудить Украину", - говорится в сообщении на сайте главы правительства Канады.

В распространенном пресс-службой Белого дома расписании американского лидера на пятницу подобное мероприятие не значится.

Позже Белый дом сообщил, что "Байден по телефону поговорит с трансатлантическими лидерами" о военных РФ на границе с Украиной и об "усилиях по сдерживанию и дипломатии".

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