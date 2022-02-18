Байден организует встречу с главами ЕС, чтобы обсудить Украину

"Премьер-министр примет участие во встрече, организованной президентом США Джо Байденом с лидерами Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии и Великобритании, Европейского Союза и НАТО, чтобы обсудить Украину", - говорится в сообщении на сайте главы правительства Канады.

В распространенном пресс-службой Белого дома расписании американского лидера на пятницу подобное мероприятие не значится.

Позже Белый дом сообщил, что "Байден по телефону поговорит с трансатлантическими лидерами" о военных РФ на границе с Украиной и об "усилиях по сдерживанию и дипломатии".