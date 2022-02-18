Бывший член администрации Трампа опасается возможной сделки между США и Ираном

"Сделка с Ираном была ошибкой, и любая новая сделка с Ираном которую заключит Байден, станет катастрофой", написала она в своем Twitter.

Хейли также добавила, что гордится тем, что 150 конгрессменов-республиканцев выступают против сделки Байдена, которая только "усилит Иран и принесет больше опасности миру".

Почти 200 конгрессменов-республиканцев написали президенту Байдену, предупредив, что любую ядерную сделку, заключенную с Ираном без одобрения Конгресса, "постигнет та же участь", что и соглашение 2015 года.