18 февр. 2022 г., 13:14
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News Code: 84654268
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Бывший член администрации Трампа опасается возможной сделки между США и Ираном

Бывший член администрации Трампа опасается возможной сделки между США и Ираном

Тегеран, 18 февраля. ИРНА — Бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, которая опасается заключения сделки между администрацией Джо Байдена и Ираном, заявила, что любая новая сделка с Ираном станет катастрофой.

"Сделка с Ираном была ошибкой, и любая новая сделка с Ираном которую заключит Байден, станет катастрофой", написала она в своем Twitter.

Хейли также добавила, что гордится тем, что 150 конгрессменов-республиканцев выступают против сделки Байдена, которая только "усилит Иран и принесет больше опасности миру".

Почти 200 конгрессменов-республиканцев написали президенту Байдену, предупредив, что любую ядерную сделку, заключенную с Ираном без одобрения Конгресса, "постигнет та же участь", что и соглашение 2015 года.

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