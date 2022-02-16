Архитектор санкций против Ирана заявил об уходе из Госдепартамента США

Ранее американские СМИ сообщили, что Нефью из-за разногласий по поводу действий на переговорах по иранской ядерной сделки свой пост покинул.

Он в Twitter написал, что он покинул свой пост в госдепартаменте в связи с серьезным разногласием по политике.

На протяжении 10 лет Ричард Нефью занимался вопросом Ирана в Белом доме и был заместителем координатора по санкционной политике в госдепартаменте, особенно при администрации Барака Обамы, санкции в отношении Ирана которого сделали Нефью популярным в качестве архитектора санкций в отношении Ирана. В своей книге "Искусство санкций" Нефью написал: "К провалу санкций может привести только уровень устойчивости стран, подвергшихся санкциям".