16 февр. 2022 г., 15:16
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Архитектор санкций против Ирана заявил об уходе из Госдепартамента США

Архитектор санкций против Ирана заявил об уходе из Госдепартамента США

Тегеран, 16 февраля, ИРНА - Ричард Нефью, известный как архитектор санкций США в отношении Ирана, ушел с должности заместителя координатора по санкционной политике в Госдепартаменте.

Ранее американские СМИ сообщили, что Нефью из-за разногласий по поводу действий на переговорах по иранской ядерной сделки свой пост покинул.
Он в Twitter написал, что он покинул свой пост в госдепартаменте в связи с серьезным разногласием по политике.
На протяжении 10 лет Ричард Нефью занимался вопросом Ирана в Белом доме и был заместителем координатора по санкционной политике в госдепартаменте, особенно при администрации Барака Обамы, санкции в отношении Ирана которого сделали Нефью популярным в качестве архитектора санкций в отношении Ирана. В своей книге "Искусство санкций" Нефью написал: "К провалу санкций может привести только уровень устойчивости стран, подвергшихся санкциям".

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