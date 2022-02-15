Началась официальная эксплуатация аэропорта Имам Али на острове Большой Тонб

Тегеран, 15 февраля, ИРНА - Аэропорт Имам Али на острове Большой Тонб на юге страны был введен в эксплуатацию в присутствии командующего военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции и других официальных лиц.

Аэропорт имам Али острова Большой Тонб на юге страны был введен в эксплуатацию в присутствии командующего военно-морскими силами КСИР Алирезы Тангсири и заместителя министра дорог и городского развития Мохаммада Мохаммади Бахша и главы Национальной авиационной организации.