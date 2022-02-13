Успешная эксплуатация поезда Эко привела к увеличению грузоперевозок Исламабад-Тегеран-Стамбул

Третий этап отправки грузов контейнерным поездом ОЭС, начавший свой путь из Пакистана 10 дней назад, прибыл на территорию Турции по железной дороге Исламской Республики Иран и должен прибыть в Стамбул в среду.

Увеличение движения поездов ОЭС между Исламабадом, Тегераном и Стамбулом отражает успешную работу по отправке грузов по маршруту Исламабад-Тегеран, который возобновился в декабре 2021 года после десятилетнего перерыва.

Высокопоставленный чиновник Министерства путей сообщения Пакистана сообщил англоязычной газете Dawn, что перевозки поездом ОЭС увеличились и что четвертая и пятая партии из Пакистана в Иран, а затем в Турцию должны быть доставлены в течение следующих 10 дней.

Железнодорожный проект Исламабад-Тегеран-Стамбул, получивший название Eco Container Train, возобновился 20 декабря в присутствии министра иностранных дел, торговли и железных дорог Пакистана, а также посла Исламской Республики Иран в Исламабаде Мохаммада Али Хоссейни.