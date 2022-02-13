13 февр. 2022 г., 15:12
Journalist ID: 2388
News Code: 84649958
0 Persons

Успешная эксплуатация поезда Эко привела к увеличению грузоперевозок Исламабад-Тегеран-Стамбул

Успешная эксплуатация поезда Эко привела к увеличению грузоперевозок Исламабад-Тегеран-Стамбул

Тегеран, 13 февраля, ИРНА - Контейнерное железнодорожное сообщение Организации экономического сотрудничества (ОЭС) между Исламабадом-Тегераном-Стамбулом, после его возрождения в декабре, успешно продолжает работать, и в то же время увеличилась отправка коммерческих грузов поездом ОЭС между тремя странами.

Третий этап отправки грузов контейнерным поездом ОЭС, начавший свой путь из Пакистана 10 дней назад, прибыл на территорию Турции по железной дороге Исламской Республики Иран и должен прибыть в Стамбул в среду.

Увеличение движения поездов ОЭС между Исламабадом, Тегераном и Стамбулом отражает успешную работу по отправке грузов по маршруту Исламабад-Тегеран, который возобновился в декабре 2021 года после десятилетнего перерыва.

Высокопоставленный чиновник Министерства путей сообщения Пакистана сообщил англоязычной газете Dawn, что перевозки поездом ОЭС увеличились и что четвертая и пятая партии из Пакистана в Иран, а затем в Турцию должны быть доставлены в течение следующих 10 дней.

Железнодорожный проект Исламабад-Тегеран-Стамбул, получивший название Eco Container Train, возобновился 20 декабря в присутствии министра иностранных дел, торговли и железных дорог Пакистана, а также посла Исламской Республики Иран в Исламабаде Мохаммада Али Хоссейни.

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha