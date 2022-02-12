Объявлены победители 40-го кинофестиваля «Фаджр»

В церемонии закрытия фестиваля принял участие министр культуры и исламской ориентации Мохаммад Мехди Эсмаили.

Номинанты, которым удалось получить главный приз (Хрустальный Симург), включают:



Хрустальный Симург за лучший короткометражный фильм:



Реза Неджати за фильм «Бонус»



Хрустальный Симург за лучший дизайн костюмов:



Марал Джейрани за «Убийство предателя»



Хрустальный Симург за лучший художник-технолог сцены:



Мохаммадреза Шоджаи за «Анти»



Хрустальный Симург за лучший визажист:



Омид Гользаде за «Последний снег» и «Покойный»



Хрустальный Симург за лучший звукозапись:



Масуд Сехават-Дуст за «Позиция Махди»



Хрустальный Симург за лучший съемок:



Масих Хадпур за «Позиция Махди»



Хрустальный Симург за лучший фильм:



Реза Максуди за «Позиция Махди»



Хрустальный Симург за лучшую женскую роль второго плана:



Садаф Эспахбоди за «Пастбище»

Почетный диплом за лучшую женскую роль второго плана:

Фереште Хоссейни за «Отряд девушек»



Хрустальный Симург за лучший актер второго плана:



Надер Сулеймани за «Анти»



Хрустальный Симург за лучшую женскую роль:



Таназ Табатабаи за «Без мечты»



Хрустальный Симург за лучший актер:



Амин Хайаи за «Последний снег»



Почетный диплом за лучший актер:



Али Акбар Осанлу за «Ночной дозор»



Хрустальный Симург за лучший режиссёр:



Реза Миркарими за «Ночной дозор»



Хрустальный Симург за лучший сценарий:



Казем Данеши за «Пастбище».



В состав жюри фестиваля вошли Масуд Джафари Джозани, Маджид Энтезами, Шахаб Хоссейни, Мохаммадали Баше-Ахангар, Мохаммад Давуди, Мохаммад Саджадечи и Пежман Лашкарипур.

40-й международный кинофестиваль «Фаджр» 1-11 февраля прошел в Тегеране.

