Объявлены победители 40-го кинофестиваля «Фаджр»

В церемонии закрытия фестиваля принял участие министр культуры и исламской ориентации Мохаммад Мехди Эсмаили.
Номинанты, которым удалось получить главный приз (Хрустальный Симург), включают:
Хрустальный Симург за лучший короткометражный фильм:
Реза Неджати за фильм «Бонус»
Хрустальный Симург за лучший дизайн костюмов:
Марал Джейрани за «Убийство предателя»
Хрустальный Симург за лучший художник-технолог сцены:
Мохаммадреза Шоджаи за «Анти»
Хрустальный Симург за лучший визажист:
Омид Гользаде за «Последний снег» и «Покойный»
Хрустальный Симург за лучший звукозапись:
Масуд Сехават-Дуст за «Позиция Махди»
Хрустальный Симург за лучший съемок:
Масих Хадпур за «Позиция Махди»
Хрустальный Симург за лучший фильм:
Реза Максуди за «Позиция Махди»
Хрустальный Симург за лучшую женскую роль второго плана:
Садаф Эспахбоди за «Пастбище»
Почетный диплом за лучшую женскую роль второго плана:
Фереште Хоссейни за «Отряд девушек»
Хрустальный Симург за лучший актер второго плана:
Надер Сулеймани за «Анти»
Хрустальный Симург за лучшую женскую роль:
Таназ Табатабаи за «Без мечты»
Хрустальный Симург за лучший актер:
Амин Хайаи за «Последний снег»
Почетный диплом за лучший актер:
Али Акбар Осанлу за «Ночной дозор»
Хрустальный Симург за лучший режиссёр:
Реза Миркарими за «Ночной дозор»
Хрустальный Симург за лучший сценарий:
Казем Данеши за «Пастбище».
В состав жюри фестиваля вошли Масуд Джафари Джозани, Маджид Энтезами, Шахаб Хоссейни, Мохаммадали Баше-Ахангар, Мохаммад Давуди, Мохаммад Саджадечи и Пежман Лашкарипур.
40-й международный кинофестиваль «Фаджр» 1-11 февраля прошел в Тегеране.
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