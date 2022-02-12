12 февр. 2022 г., 10:28
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Объявлены победители 40-го кинофестиваля «Фаджр»

Объявлены победители 40-го кинофестиваля «Фаджр»

Тегеран, 12 февраля, ИРНА – Лауреаты 40-го международного кинофестиваля «Фаджр» объявлены в пятницу ночью на торжественной церемонии в башне Милад в столице.

В церемонии закрытия фестиваля принял участие министр культуры и исламской ориентации Мохаммад Мехди Эсмаили.
Номинанты, которым удалось получить главный приз (Хрустальный Симург), включают:

Хрустальный Симург за лучший короткометражный фильм:

Реза Неджати за фильм «Бонус»

Хрустальный Симург за лучший дизайн костюмов:

Марал Джейрани за «Убийство предателя»

Хрустальный Симург за лучший художник-технолог сцены:

Мохаммадреза Шоджаи за «Анти»

Хрустальный Симург за лучший визажист:

Омид Гользаде за «Последний снег» и «Покойный»

Хрустальный Симург за лучший звукозапись:

Масуд Сехават-Дуст за «Позиция Махди»

Хрустальный Симург за лучший съемок:

Масих Хадпур за «Позиция Махди»

Хрустальный Симург за лучший фильм:

Реза Максуди за «Позиция Махди»

Хрустальный Симург за лучшую женскую роль второго плана:

Садаф Эспахбоди за «Пастбище»

Почетный диплом за лучшую женскую роль второго плана:

Фереште Хоссейни за «Отряд девушек»

Хрустальный Симург за лучший актер второго плана:

Надер Сулеймани за «Анти»

Хрустальный Симург за лучшую женскую роль:

Таназ Табатабаи за «Без мечты»

Хрустальный Симург за лучший актер:

Амин Хайаи за «Последний снег»

Почетный диплом за лучший актер:

Али Акбар Осанлу за «Ночной дозор»

Хрустальный Симург за лучший режиссёр:

Реза Миркарими за «Ночной дозор»

Хрустальный Симург за лучший сценарий:

Казем Данеши за «Пастбище».

В состав жюри фестиваля вошли Масуд Джафари Джозани, Маджид Энтезами, Шахаб Хоссейни, Мохаммадали Баше-Ахангар, Мохаммад Давуди, Мохаммад Саджадечи и Пежман Лашкарипур.
40-й международный кинофестиваль «Фаджр» 1-11 февраля прошел в Тегеране.
 

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