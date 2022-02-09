Начались венские переговоры по иранской ядерной программе

Переговоры об отмене санкций возобновились вчера вечером 8 февраля после небольшого перерыва со встречей старшего переговорщика Ирана Али Багери Кани и представителя ЕС Энрике Моры. Затем Багери встретился с главами делегаций России, Китая и трех европейских стран по отдельности. На прошлой неделе делегации отправились в столицы для консультаций и принятия политических решений, а вчера вернулись в Вену для дальнейших переговоров.

Представители СМИ были получением последних новостей.

К концу предыдущего раунда количество репортеров почти достигло количества пальцев, и австрийское министерство иностранных дел, которое оплачивает большие расходы на установку палатки и группу безопасности, закрыло главный зал и переселило репортеров в меньший зал.

Говорят, что обслуживание палатки для прессы обходится австрийскому правительству в 15 000 евро в день. Эта сумма является дополнением к расходам на группу безопасности, которая вместе с венской полицией отвечает за безопасность палатки и отеля Coburg.