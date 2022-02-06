6 февр. 2022 г., 23:13
Journalist ID: 2177
News Code: 84641359
0 Persons

Лариджани призвал включить в учебники стран-членов ОЭС общие исторические и культурные ценности

Лариджани призвал включить в учебники стран-членов ОЭС общие исторические и культурные ценности

Тегеран, 6 февраля. ИРНА — Советник верховного лидера Ирана, бывший спикер иранского Меджлиса (Парламента) Али Лариджани призвал включить в учебники стран-членов организации экономического сотрудничества (ОЭС) общие исторические и культурные ценности.

Советник верховного лидера в воскресенье провел встречу с президентом Института культуры ОЭС Сарваром Бахти.

"Международные и региональные учреждения, такие как Институт культуры ОЭС, могут помочь создать атмосферу культурного сближения и возродить общую историческую идентичность между народами региона", сказал Лариджани.

"Мы включили возрождение восточной идентичности в повестку дня Института культуры ОЭС как одну из основных деятельностей Института культуры ОЭС", сказал президент Института культуры ОЭС.

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha