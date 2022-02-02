Иран предложил реализовать проект «ECO Gate»

Об этом заявил иранский министр, на прошедшем в видеоформате 11-м заседании министров транспорта стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

В ходе заседания министр дорог и городского развития Ирана также предложил сформировать комитет из представителей правительства, действующих судоходных компаний и судостроителей для увеличения службы судов типа RO-RO в Каспийское море.

Организация экономического сотрудничества (ОЭС) — региональная межгосударственная экономическая организация, образованная в 1985 году странами Средней Азии и Ближнего Востока и являющаяся правопреемницей Организации регионального сотрудничества для развития, действовавшей на основе Устава — Измирского договора, подписанного тремя странами учредителями — Ираном, Пакистаном и Турцией 12 марта 1977 года.