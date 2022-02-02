Иран предложил реализовать проект «ECO Gate»

Об этом заявил иранский министр, на прошедшем в видеоформате 11-м заседании министров транспорта стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
В ходе заседания министр дорог и городского развития Ирана также предложил сформировать комитет из представителей правительства, действующих судоходных компаний и судостроителей для увеличения службы судов типа RO-RO в Каспийское море.
Организация экономического сотрудничества (ОЭС) — региональная межгосударственная экономическая организация, образованная в 1985 году странами Средней Азии и Ближнего Востока и являющаяся правопреемницей Организации регионального сотрудничества для развития, действовавшей на основе Устава — Измирского договора, подписанного тремя странами учредителями — Ираном, Пакистаном и Турцией 12 марта 1977 года.
Тегеран, 2 февраля. ИРНА — Министр дорог и городского развития Ирана Ростам Гасеми предложил странам-членам организации экономического сотрудничества реализовать исследовательский проект под названием «ECO Gate», направленный на установление связи между морскими портами и «сухими портами» государств-членов ОЭС.
Об этом заявил иранский министр, на прошедшем в видеоформате 11-м заседании министров транспорта стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
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