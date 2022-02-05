5 февр. 2022 г., 13:46
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News Code: 84639298
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Госдепартамент США одобрил продажу оружия ОАЭ и Саудовской Аравии

Госдепартамент США одобрил продажу оружия ОАЭ и Саудовской Аравии

Тегеран, 5 февраля, ИРНА - Пентагон заявляет, что Государственный департамент подтвердил возможную продажу оружия своим союзникам на Ближнем Востоке, включая Иорданию, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

В заявлении Пентагона говорится, что сделка включает продажу Иордании истребителей F-16 и сопутствующего оборудования на сумму 4,21 миллиарда долларов.

Государственный департамент США удовлетворил просьбу Иордании о закупке 12 истребителей F-16, оборудования для радионаведения и соответствующих боеприпасов, включая оборудование для управляемых ракет. Lockheed Martin доставит истребители в Иорданию.

Соединенные Штаты также предоставят Саудовской Аравии оборудование и устройства для модернизации ракетных комплексов на сумму 23,7 миллиона долларов.

Пентагон предупредил Конгресс о возможных продажах оборудования трем странам: Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании.

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