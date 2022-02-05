Госдепартамент США одобрил продажу оружия ОАЭ и Саудовской Аравии

В заявлении Пентагона говорится, что сделка включает продажу Иордании истребителей F-16 и сопутствующего оборудования на сумму 4,21 миллиарда долларов.

Государственный департамент США удовлетворил просьбу Иордании о закупке 12 истребителей F-16, оборудования для радионаведения и соответствующих боеприпасов, включая оборудование для управляемых ракет. Lockheed Martin доставит истребители в Иорданию.

Соединенные Штаты также предоставят Саудовской Аравии оборудование и устройства для модернизации ракетных комплексов на сумму 23,7 миллиона долларов.

Пентагон предупредил Конгресс о возможных продажах оборудования трем странам: Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании.