Лидер: джихад в производстве привел США к признанию поражения в экономической войне

«Одной из важных польз нашей сегодняшней встречи является то, что вы, уважаемые должностные лица, без посредников выслушаете от предпринимателей и бизнесменов об их проблемах и препятствиях на их пути», - сказал лидер Исламской революции в начале своего выступления.

Отметив, что цель враждебных действий врагов в отношении Ирана заключалась в разрушении экономики Ирана, лидер Исламской революции сказал: «Хотя уничтожение экономики было лишь предпосылкой, чтобы посредством разрушения экономики ИРИ противопоставить народ исламскому республиканскому строю и таким образом реализовать свои мерзкие политические цели».

В продолжение его светлость, поблагодарив достойных руководителей экономики, предпринимателей и рабочих, добавил: «Фронт производства и экономики страны, слава Богу, стоит. Вы были той самой армией, которая противостояла врагу: офицерами этой Священной обороны были предприниматели и достойные руководители экономики, солдатами – рабочие. Рабочие были преданными и искренними воинами на этом поле. Слава сохранения экономики страны принадлежит всем деятелям экономического сектора».

Прокомментировав масштабы этой экономической войны, его светлость аятолла Хаменеи сказал: «Одним из методов врага являются психологические усилия, психологическая война. Наряду с этой экономической войной, реальной и фактической войной, враг проводит также психологическую войну».

Отметив, что экономическая статистика 10-х годов Ирана ни в коем случае не является удовлетворительной, лидер Исламской революции сказал: «Я считаю, что если бы государственные чиновники в эти годы больше содействовали, больше соблюдали, мы достигли бы большей славы и наше положение, несомненно было бы лучше, чем сейчас.

Лидер Исламской революции подчеркнул, что не согласен с тем, чтобы государственные чиновники и структуры вмешивались в экономическую деятельность, но выступает за то, чтобы они направляли, наблюдали и помогали и считает это эффективным.

Он назвал успешными примерами этого периода экономические институты, которые не стали дожидаться отмены санкций и добавил: «Я всегда повторяю, что не следует делать обусловленной экономику страны, не следует обуславливать вопросом, который мы не решаем. Нам следует приложить усердие для устранения своих нужд. Слава Богу в этой сфере у нас есть очень хорошие возможности».

Аятолла Хаменеи сказал, что всегда пользуется советами и консультациями экспертов и специалистов в разных сферах, в том числе в сфере экономических вопросов и ценит мнение и оценки экспертов, и то, что он сообщает народу и должностным лицам страны опирается на консультации с экспертами».

Он назвал производство джихадом и пояснил: «Объясняя значение джихада, мы постоянно повторяем, джихад – это усилия сосредоточенные на противодействие нападениям и акциям врага. Не всякое усилие является джихадом. Усилие, которое направлено против нападений врагов является джихадом. Сегодня вражда врагов в отношении экономики страны является очевидной».

Лидер Исламской революции в продолжение добавил, что если человек служит стране и народу, это считается наивысшим богослужением.