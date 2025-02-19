Официальная встреча эмира Катара

Президент Масъуд Пезешкиян в среду днем официально встретил эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани в культурно-историческом комплексе Саадабад в Тегеране.
19 февр. 2025 г., 19:39
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