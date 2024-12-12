Аракчи и Аль Тани подчеркнули необходимость предотвращения израильских атак на сирийскую инфраструктуру

В ходе телефонного разговора, состоявшегося сегодня утром, в четверг, они обсудили региональные события, сфокусировавшись на ситуации в Сирии и вопросах, представляющих взаимный интерес.

Стороны подтвердили необходимость активных действий для прекращения израильских атак на сирийскую инфраструктуру и предотвращения дальнейшей оккупации сирийских земель.

Также обсуждались вопросы продолжения двусторонних и многосторонних консультаций по ситуации в Сирии с целью содействия установлению стабильности и формирования всеобъемлющей политической системы, отражающей волю сирийского народа.