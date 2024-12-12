12 дек. 2024 г., 17:26
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Аракчи и Аль Тани подчеркнули необходимость предотвращения израильских атак на сирийскую инфраструктуру

12 дек. 2024 г., 17:26
??????? ID: 85688106
Аракчи и Аль Тани подчеркнули необходимость предотвращения израильских атак на сирийскую инфраструктуру

Тегеран, 12 декабря, ИРНА - В телефонном разговоре министров иностранных дел Ирана и Катара, Аббаса Аракчи и шейха Мухаммеда бен Абдуррахмана Аль Тани, стороны подчеркнули необходимость серьезных усилий для прекращения израильских нападений на инфраструктуру Сирии и дальнейшей оккупации сирийских территорий.

В ходе телефонного разговора, состоявшегося сегодня утром, в четверг,  они обсудили региональные события, сфокусировавшись на ситуации в Сирии и вопросах, представляющих взаимный интерес.

Стороны подтвердили необходимость активных действий для прекращения израильских атак на сирийскую инфраструктуру и предотвращения дальнейшей оккупации сирийских земель.

Также обсуждались вопросы продолжения двусторонних и многосторонних консультаций по ситуации в Сирии с целью содействия установлению стабильности и формирования всеобъемлющей политической системы, отражающей волю сирийского народа.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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