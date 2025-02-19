Эслами: Мы считаем добычу и очистку гелия стратегическим шагом для страны

Мохаммад Эслами, глава Организации по атомной энергии Ирана, сегодня (среда, 1 эсфан 1403 года) на церемонии открытия и ввода в эксплуатацию пилотного проекта по извлечению и очистке гелия из природного газа, сказал: "Это очень радостный день, и я благодарен Всемогущему Богу за то, что благодаря ценным усилиям наших коллег, а также группы поддержки, которая играет роль в цепочке деятельности организации, мы смогли впервые представить пилотный проект по извлечению и очистке гелия из природного газа".

Эслами подчеркнул: "Эти технические знания были получены в сотрудничестве с одним из университетов страны, и все необходимые товары и оборудование были произведены в Организации по атомной энергии Ирана и предоставлены внутренней инженерной сетью страны".

Заместитель директора по планированию и стратегическому надзору Организации по атомной энергии Ирана также сказал об этом проекте: "Все оборудование для этого проекта было разработано и изготовлено в Организации по атомной энергии Ирана".