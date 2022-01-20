20 янв. 2022 г., 15:04
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News Code: 84620744
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Руководитель админитсрации президента ирана посетил Исламский центр Москвы

Руководитель админитсрации президента ирана посетил Исламский центр Москвы

Тегеран, 20 января, ИРНА - Руководитель админитсрации президента ирана Голам-Хоссейн Эсмаили посетил Исламский центр Москвы по итогам визитов высокопоставленной иранской делегации в РФ.

В ходе визита руководитель администрации Президента Голам-Хоссейн Исмаили встретился с главой Исламского центра Москвы Сабером Акбари Джедай и был проинформирован о последних и наиболее важных событиях и проблемах, касающихся мусульман в Российской Федерации и Средней Азии.

В ходе этой встречи Эсмаили также посетил разные уголки Исламского центра Москвы, а в конце встречи были соврешены молитвы Магриб и Иша в Хоссейнии Исламского центра Москвы под руководством представителя Управления Верховного Лидер в РФ.

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