Руководитель админитсрации президента ирана посетил Исламский центр Москвы

В ходе визита руководитель администрации Президента Голам-Хоссейн Исмаили встретился с главой Исламского центра Москвы Сабером Акбари Джедай и был проинформирован о последних и наиболее важных событиях и проблемах, касающихся мусульман в Российской Федерации и Средней Азии.

В ходе этой встречи Эсмаили также посетил разные уголки Исламского центра Москвы, а в конце встречи были соврешены молитвы Магриб и Иша в Хоссейнии Исламского центра Москвы под руководством представителя Управления Верховного Лидер в РФ.