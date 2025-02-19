Саботаж Нетаньяху в отношении прекращения огня для удержания власти

Халиль аль-Хайя, глава политического бюро ХАМАС, заявил: «Несмотря на то, что движение ХАМАС серьезно относится к выполнению условий соглашения о прекращении огня с оккупантами, сионистский режим продолжает уклоняться от выполнения своих обязательств, особенно в гуманитарной сфере».

Подчеркнув необходимость приверженности оккупационного режима полному выполнению условий соглашения и вводу тяжелой техники в обмен на передачу тел пленных оккупантов, погибших в результате бомбардировок силами режима, глава политического бюро ХАМАС отметил, что сопротивление Газы готово завершить прекращение огня после полного вывода режима из сектора Газа и завершения обмена пленными всесторонним и интегрированным образом на втором этапе. Однако, по данным информационного бюро ХАМАС, сионистский режим препятствует вводу тяжелой техники для восстановления Газы.

ХАМАС заявил, что объем помощи, поступающей в Газу, все еще далек от минимальных потребностей, и сказал: «Несмотря на то, что в настоящее время для восстановления Газы необходимо 500 единиц тяжелой техники, сионистский режим разрешил въезд в сектор Газа только шести единицам техники».

ХАМАС добавил: «Трейлеры с тяжелым оборудованием, находящиеся под строгим контролем режима, ожидают въезда в сектор Газа, а генераторы еще не прибыли».

Подчеркнув, что сионистский режим не содействует процессу восстановления Газы в рамках соглашения о прекращении огня, движение ХАМАС заявило: «Этот режим затягивает ввод тяжелой техники, трейлеров и генераторов в сектор Газа, чтобы оказать давление на ХАМАС с целью освобождения сионистских пленных».

ХАМАС подчеркнул: «Препятствование режима ввозу этого оборудования является злоупотреблением страданиями людей и нарушением его обязательств в отношении гуманитарной помощи в рамках соглашения о прекращении огня».