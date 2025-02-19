19 февр. 2025 г., 11:56
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Палестинский заключённый рассказывает о тюрьмах сионистского режима

19 февр. 2025 г., 11:56
??????? ID: 85755854
Палестинский заключённый рассказывает о тюрьмах сионистского режима

Тегеран, 19 февраля, ИРНА – Палестинец, освобожденный из заключения и высланный за пределы Палестины, рассказал о суровых условиях в тюрьмах израильского режима и их обращении с заключенными.

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Шади Абу-Шухейдим, освобожденный палестинский заключенный, депортированный за пределы Палестины, заявил, что Управление тюрем сионистского режима, проводя новую политику, перешло все красные линии и осуществляет бесчеловечные действия в отношении палестинских заключенных. По его утверждению, эти действия включают в себя голодание, систематические пытки, ежедневные угрозы и тому подобное.

Согласно его заявлению, оккупационные силы предоставляют заключённым скудный рацион, которого едва хватает для выживания. Кроме того, израильские врачи, по его словам, применяют к заключённым различные формы пыток и издевательств.

Этот палестинский заключённый, который был приговорён к 150 годам тюремного заключения, был освобождён в рамках соглашения об обмене пленными между движением Сопротивления и сионистским режимом.

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