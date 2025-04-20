Девятнадцатый открытый чемпионат Ирана по робокапу состоялся в воскресенье 20 апреля 2025 года в Тегеранском международном выставочном центре с участием более 2000 студентов и школьников из 360 отечественных и зарубежных команд.
20 апр. 2025 г., 20:01
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