Открытый чемпионат Ирана по робокапу

Девятнадцатый открытый чемпионат Ирана по робокапу состоялся в воскресенье 20 апреля 2025 года в Тегеранском международном выставочном центре с участием более 2000 студентов и школьников из 360 отечественных и зарубежных команд.

journalistشهرام مومنی نوکنده
20 апр. 2025 г., 20:01

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