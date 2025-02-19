Россия подчеркнула независимость ирано-российских отношений от возможного улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном

Высокопоставленный российский дипломат Михаил Ульянов, отвечая на вопрос одного из пользователей сети «X» о возможности влияния улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном на отношения его страны с Ираном и возможном давлении администрации Трампа на Россию в этом отношении, заявил: «Для меня ясно, что наши отношения с Ираном не будут зависеть от отношений с США».

Он также сообщил, что в ходе вчерашней встречи российских и американских делегаций в Эр-Рияде стороны договорились обсудить пути продолжения взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в сферах экономики, энергетики и космоса.

Вчера пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью ИРНА также подчеркнул, что процесс сотрудничества между Москвой и Тегераном не связан с траекторией российско-американских отношений.