19 февр. 2025 г., 16:02
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Россия подчеркнула независимость ирано-российских отношений от возможного улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном

19 февр. 2025 г., 16:02
??????? ID: 85756223
Россия подчеркнула независимость ирано-российских отношений от возможного улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном

Тегеран, 19 февраля, ИРНА - Постоянный представитель России при международных организациях в Вене опроверг влияние возможного улучшения отношений между Россией и США на отношения между Тегераном и Москвой.

Высокопоставленный российский дипломат Михаил Ульянов, отвечая на вопрос одного из пользователей сети «X» о возможности влияния улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном на отношения его страны с Ираном и возможном давлении администрации Трампа на Россию в этом отношении, заявил: «Для меня ясно, что наши отношения с Ираном не будут зависеть от отношений с США».

Он также сообщил, что в ходе вчерашней встречи российских и американских делегаций в Эр-Рияде стороны договорились обсудить пути продолжения взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в сферах экономики, энергетики и космоса.

Вчера пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью ИРНА также подчеркнул, что процесс сотрудничества между Москвой и Тегераном не связан с траекторией российско-американских отношений.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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